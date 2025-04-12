الأهلي يحل ضيفا على بيراميدز في صدام قمة الترتيب.. كولر والأحمر يتفوقان على بيراميدز خلال تاريخ المواجهات.. السويسري لا يعرف الخسارة أمام يوريتيتش

مباراة بيراميدز والأهلي، تتجه أنظار كافة محبي وعشاق الكرة المصرية غدا السبت إلي ستاد الدفاع الجوي، لمتابعة أحد قمم بطولة الدوري المصري الممتاز، بين النادي الأهلي أمام منافسة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية للمنافسة علي لقب بطولة الدوري.

وتحمل مباراة الأهلي وبيراميدز الكثير من الاثارة والحماس، نظرا لقوة المنافسة بين الفريقين سوا داخل الملعب وخارجه.

وتعد مواجهة غدا السبت بين الأهلي وبيراميدز هي الـ 18 بتاريخ لقاءات الفريقين حيث تواجها في 17 مناسبة سابقة، ويميل تاريخ المواجهات إلي الأحمر، حيث حقق الفوز في 8 مباريات.

كما يتفوق مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في تاريخ المواجهات أمام بيراميدز، حيث يتفوق مدرب الأحمر بـ 5 مباريات.

نتائج الأهلي مع كولر أمام بيراميدز

وخاض الأهلي 7 مباريات أمام بيراميدز تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء بواقع 5 مواجهات في الدوري الممتاز ولقاء وحيد في كأس مصر وفي مباراة واحدة في السوبر.

وحقق النادي الأهلي بقيادة كولر الفوز على نظيره بيراميدز في 5 مباريات وخسر لقاء وحيد، بينما تعادل في مثله.

الأهلي ضد بيراميدز 3ـ0 ( الدوري الممتاز )

الأهلي ضد بيراميدز 2ـ1 ( نهائي كأس مصر )

الأهلي ضد بيراميدز 1ـ0 ( كأس السوبر المصري )

بيراميدز ضد الأهلي 3ـ0 ( الدوري الممتاز )

الأهلي ضد بيراميدز 3ـ2 ( الدوري الممتاز )

بيراميدز ضد الأهلي 0-1 ( الدوري الممتاز )

الأهلي ضد بيراميدز 2-2 ( الدوري الممتاز)

نتائج مواجهات كولر أمام يورتشيتش

وتقابل كولر ويورتيتش وجهًا لوجه ثلاث مرات، بواقع مباراتين في الموسم الماضي ومباراة في الموسم الحالي، ونجح خلالهم مدرب الأهلي في التفوق علي نظيره مدرب بيراميدز، حيث لا يعرف كولر الخسارة أمام يورتيتش، حيث فاز في لقاءين بنتيجة 3-2، والأخرى فاز بهدف نظيف بينما حضر التعادل في لقاء وحيد بنتيجة 2-2.

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في جميع المسابقات

التقى الأهلي مع بيراميدز في 17 مباراة سابقة بجميع المسابقات.

ونجح النادي الأهلي بتحقيق الفوز في 8 مباريات بينما فاز بيراميدز 5 مرات وتعادل الفريقان في 4 لقاءات فقط.

مواجهات الاهلي وبيراميدز بالدوري

ويتفوق الأهلي على بيراميدز في تاريخ مواجهتهما ببطولة الدوري، حيث التقيا في 13 مباراة، فاز بيراميدز 4 مرات وفاز المارد الأحمر 5 مرات وتعادلا 4 مرات.

مواجهات الاهلي وبيراميدز في كأس مصر

وفي كأس مصر وكأس السوبر واجه الأهلي نظيره بيراميدز 4 مرات في البطولتين فاز الاحمر في 3 مرات وفاز السماوي مرة واحدة.

مواجهات الفريقين بالمسمي القديم

وتواجه الفريقان بالمسمى القديم لنادي بيراميدز وهو الأسيوطي قبل نقل ملكيته 4 مرات في الدوري وفاز الأحمر 3 مرات وتعادلا مرة واحدة

بينما فاز الأسيوطي على الأحمر في كأس مصر مرة وحيدة.

وتأسس نادي بيراميدز عام 2008 تحت اسم "الأسيوطي سبورت"، قبل أن يُغيّر اسمه عام 2018 إلى بيراميدز، ليُصبح أحد أندية الدوري المصري الممتاز.

وأصبح نادي بيراميدز منافسًا قويًا لكلًا من الأهلي والزمالك منذ حينها، ليكمل ضلع مثلث كبار الدوري المصري في السنوات الأخيرة

وجاءت نتائج لقاءات الأهلي وبيراميدز كالتالي:

بيراميدز - الأهلي 2ـ1

الأهلي - بيراميدز 0ـ1

الأهلي - بيراميدز 0ـ1

بيراميدز - الأهلي 1ـ2

الأهلي - بيراميدز 0-0

بيراميدز - الأهلي 0-0

الأهلي - بيراميدز 2-2

الأهلي - بيراميدز 3ـ0

الأهلي - بيراميدز 2ـ1

بيراميدز - الأهلي 2ـ0

الأهلي - بيراميدز 3ـ0

الأهلي- بيراميدز 2ـ1

الأهلي -بيراميدز1ـ0

بيراميدز- الأهلي 3ـ0

الأهلي ـ بيراميدز 3ـ2

بيراميدز ـ الأهلي 0ـ1

الاهلي - بيراميدز 2-2

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز والأهلي والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز غدًا السبت في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز بالدوري

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

حكام مباراة بيراميدز والأهلي

الدوري المصري، وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية، في الدوري الممتاز لطاقم حكام هولندي بقيادة داني ماكلي.

ويعاون ماكلي الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس.

كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو المساعد "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.