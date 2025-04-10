عودة الدوري المصري.. أزمة الحكام الأجانب تتصدر المشهد قبل قمة الأهلي وبيراميدز.. نشوة أفريقية تشعل المنافسة بين الأحمر والسماوي.. الزمالك يبحث عن استعادة التوازن.. والإسماعيلي يخشى الهبوط

تستأنف اليوم الخميس مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي بعد توقف دام ما يقرب من شهر كامل وتحديدا منذ 27 يوما بسبب التوقف الدولي والارتباطات القارية للأندية، وأبرزها الصدام المنتظر بين بيراميدز والأهلي.

وتفتتح مباريات الجولة الثانية بمنافسات مجموعة الهبوط ببطولة الدوري المصري اليوم الخميس بمواجهتين بين الإسماعيلي والاتحاد، وفريقي إنبي ومودرن سبورت، وتختتم غدا الجمعة بمواجهتي زد والجونة، ولقاء غزل المحلة ومنافسه سموحة.

ويعد الصدام الأبرز بالجولة الثانية هي قمة الأهلي وبيراميدز بمجموعة التتويج التي تنطلق السبت القادم بخوض مباراتين ثم تستكمل يوم الأحد بمواجهتين آخرين.

مواعيد مباريات الجولة الثانية في الدوري المصري

الخميس 10 أبريل

إنبي ضد مودرن سبورت - الساعة 4 عصرًا

الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري - الساعة 7 مساءً

الجمعة 11 أبريل

زد ضد الجونة - الساعة 4 عصرًا

غزل المحلة ضد سموحة - الساعة 7 مساءً

السبت 12 أبريل

فاركو ضد سيراميكا كليوباترا - الساعة 4 عصرًا

بيراميدز ضد الأهلي - الساعة 7 مساءً

الأحد 13 أبريل

المصري ضد بتروجيت - الساعة 4 عصرًا

حرس الحدود ضد الزمالك - الساعة 7 مساءً

الاهلي



قمة بيراميدز والأهلي

يستقبل بيراميدز نظيره الأهلي على ملعبه الدفاع الجوي في قمة مثيرة بالدوري المصري بعد غد السبت.

قمة بيراميدز والأهلي تعد الأقوى بتلك الجولة، وشهدت كواليسها أجواء مشتعلة وأزمة طاحنة متعلقة بحكام المباراة، حيث طلب بيراميدز في البداية استقدام طاقم أجنبي على أن يتحمل تكلفته قبل أن يتراجع عن ذلك ويرتضي بحكام مصريين اعتراضا على قرارات رابطة الأندية

تقدم بيراميدز بطعن ضد قرار رابطة الأندية بإلغاء عقوبة خصم الثلاث نقاط من الأهلي بنهاية الموسم، وكان ذلك سبب تراجع بيراميدز عن استقدام حكام أجانب لهذه المباراة.

وتمسك الأهلي باستقدام حكام أجانب مع تحمل التكلفة وهو ما وافقت عليه رابطة الأندية وتم تعيين الهولندي داني ماكلي حكما للمباراة.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي بعد إلغاء عقوبة خصم الـ 3 نقاط عقب انسحاب الفريق الأحمر من لقاء الزمالك في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بداعي عدم إسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي.

الأهلي يسعى لاستعادة قمة الدوري

فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر لا يملك سوى تحقيق الفوز لتضييق الفارق مع بيراميدز والاقتراب من استعادة قمة الدوري.

يتسلح الأهلي بكوكبة من النجوم على رأسها المغربي أشرف بن شرقي وإمام عاشور والفلسطيني وسام أبو علي والسلوفيني نيجك جراديشار.

وتأتي القمة المرتقبة بعد تأهل الفريقين إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يلعب الأهلي ضد صن داونز، فيما يصطدم بيراميدز بأورلاندو بايرتس.

بيراميدز

طموح بيراميدز

ويطمح فريق بيراميدز لتحقيق الفوز على الأهلي لتأكيد صدارته بقمة مجموعة التتويج وزيادة الفارق بينه وبين الفريق الأحمر من أجل تحقيق لقب الدوري المصري لأول مرة في تاريخه.

بيراميدز بقيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش يقدم مستويات رائعة منذ الموسم الماضي ويمتلك كوكبة من النجوم على رأسهم أحمد الشناوي وإبراهيم عادل ورمضان صبحي ومصطفى فتحي ومروان حمدي والكونغولي فيستون ماييلي.

الزمالك يتحدى أزماته

وتشهد مرحلة التتويج مواجهة أخرى مهمة بين الزمالك ومضيفه حرس الحدود يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه بيسيرو يسعى لعبور أحزانه وأزماته بعد توديع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خاصة أن الفريق يحتل المركز الثالث برصيد 35 نقطة.

ويقود حرس الحدود مدربه محمد يوسف الذي جمع 22 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري وهو الأخير بمرحلة التتويج.

ويلتقي المصري البورسعيدي منافسه بتروجت الأحد أيضا كما يلعب فاركو ضد سيراميكا كليوباترا بعد غد السبت في مرحلة التتويج.

ترتيب الدوري المصري مجموعة التتويج

1- بيراميدز 43 نقطة

2- الأهلي 39 نقطة

3- الزمالك 35 نقطة

4- المصري 31 نقطة

5- البنك الأهلي 29 نقطة

6- فاركو 26 نقطة

7- بتروجت 25 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة

الإسماعيلي والاتحاد مواجهة الهروب من شبح الهبوط

وتقام اليوم الخميس مواجهتين بالجولة الثانية بمجموعة الهبوط ببطولة الدوري المصري للموسم الحالي، حيث يلتقي فريقا الإسماعيلي والاتحاد في مواجهة جماهيرية مرتقبة على ملعب "هيئة قناة السويس" بالإسماعيلية.

ويحتل فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفي المركز السادس في مجموعة الصراع على الهروب من الهبوط برصيد 17 نقطة، فيما يحتل الاتحاد السكندرى بقيادة مجدي عبد العاطى المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

ويلعب إنبي ضد مودرن سبورت بإستاد بتروسبورت مساء اليوم الخميس كما يواجه زد منافسه الجونة غدا الجمعة بينما يستقبل غزل المحلة منافسه سموحة.

ترتيب فرق مجموعة الهبوط بالدوري المصري

1- زد اف سي 24 نقطة

2- طلائع الجيش 21 نقطة

3- الجونة 20 نقطة

4- سموحة 20 نقطة

5- الاتحاد السكندري 18 نقطة

6- الإسماعيلي 17 نقطة

7- غزل المحلة 17 نقطة

8- مودرن سبورت 12 نقطة.

9- إنبي 12 نقطة.

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