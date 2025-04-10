أبرزها قمة الأهلي وبيراميدز، مواعيد مباريات الجولة الثانية في الدوري المصري

تعود اليوم الخميس عجلة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي للدوران مرة أخرى بعد توقف دام ما يقرب من شهر كامل بسبب التوقف الدولي والارتباطات القارية.

تنطلق مباريات الدوري الممتاز اليوم بجولته الثانية التي تشهد مواجهات قوية أبرزها قمة الاهلي وبيراميدز، والزمالك وحرس الحدود

مواعيد مباريات الجولة الثانية في الدوري المصري

الخميس 10 أبريل

إنبي ضد مودرن سبورت - الساعة 4 عصرًا

الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري - الساعة 7 مساءً

الجمعة 11 أبريل

زد ضد الجونة - الساعة 4 عصرًا

غزل المحلة ضد سموحة - الساعة 7 مساءً

السبت 12 أبريل

فاركو ضد سيراميكا كليوباترا - الساعة 4 عصرًا

بيراميدز ضد الأهلي - الساعة 7 مساءً

الأحد 13 أبريل

المصري ضد بتروجيت - الساعة 4 عصرًا

حرس الحدود ضد الزمالك - الساعة 7 مساءً

ترتيب الدوري المصري مجموعة التتويج

1- بيراميدز 43 نقطة

2- الأهلي 39 نقطة

3- الزمالك 35 نقطة

4- المصري 31 نقطة

5- البنك الأهلي 29 نقطة

6- فاركو 26 نقطة

7- بتروجت 25 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة

ترتيب فرق مجموعة الهبوط بالدوري المصري

1- زد إف سي 24 نقطة

2- طلائع الجيش 21 نقطة

3- الجونة 20 نقطة

4- سموحة 20 نقطة

5- الاتحاد السكندري 18 نقطة

6- الإسماعيلي 17 نقطة

7- غزل المحلة 17 نقطة

8- مودرن سبورت 12 نقطة

9- إنبي 12 نقطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.