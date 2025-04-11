الجمعة 11 أبريل 2025
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خارج الحدود

هيئة البث الإسرائيلية: اتساع رقعة الاحتجاجات في جيش الاحتلال لوقف الحرب على غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها اليوم الجمعة: أن رقعة الاحتجاجات اتسعت لتشمل وحدات جديدة في جيش الاحتلال لدعم عريضة سلاح الجو.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية في تقريرها أن 150 جنديا من وحدات مختلفة وقعوا على عريضة تطالب بإعادة المختطفين وإنهاء الحرب، مشيرة إلى أن الجنود الموقعين من لواء المظليين وهيئة الأركان العامة والكوماندوز البحري وشلداغ وموران.

وبالأمس الخميس، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قرابة 150 ضابطا في سلاح البحرية الإسرائيلية وقعوا رسالة تطالب الحكومة بوقف الحرب على قطاع غزة وإعادة الأسرى.

 150 ضابطا بسلاح بحرية جيش الاحتلال يطالبون بوقف الحرب على غزة

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، بأن 150 ضابطا بسلاح البحرية عبروا برسالة للحكومة عن شعورهم بابتعادها عن الالتزام بإعادة الأسرى.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن ضباط سلاح البحرية الإسرائيلي: نطالب بوقف الحرب وإعادة النظر في سياسة الحكومة.

ومن جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، إن رسالة ضباط البحرية قالت إن الحرب تخدم مصالح سياسية وشخصية وليست أمنية.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير قرر فصل عشرات الطيارين وجنود الاحتياط الذين وقعوا عريضة لوقف الحرب في غزة.

 950 طيارًا حربيًا من الاحتياط والمتقاعدين وقعوا عريضة بإعلان رفضهم للخدمة العسكرية

وكان تقرير أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت أفاد بأن 950 طيارًا حربيًا من الاحتياط والمتقاعدين، وقعوا عريضة بإعلان رفضهم للخدمة العسكرية عقب استئناف العدوان على غزة.

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غزة جيش الاحتلال الاسري

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