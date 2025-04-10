خبير استراتيجي: تحذير ترامب لنتنياهو وهمي وأمريكا شريكة في جريمة غزة وعينها على سيناء

أكد الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي، أن ما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "تحذير" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة وقف الحرب في غزة خلال أسبوعين، ليس سوى تحذير وهمي ولا يعكس أي ضغط حقيقي.

وأوضح سيد أحمد أن الحرب المستمرة على فلسطين منذ نحو 18 شهرًا تُخاض فعليًا من قبلالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل معًا، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تكتفي بالدعم السياسي، بل تقدم لإسرائيل الأسلحة، بما فيها القنابل المحرمة دوليًا.

وشدد الخبير الاستراتيجي على أن تصريحات ترامب لا تعكس تغييرًا في الموقف الأمريكي، بل تأتي في إطار المراوغة الإعلامية، لافتًا إلى أن الحقيقة على الأرض تُظهر تواطؤًا أمريكيًا واضحًا في الحرب، وأن واشنطن شريكة في الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي تهدف إلى تدمير الفلسطينيين والعرب بشكل ممنهج.



ضغوط امريكية على اسرائيل بشان وقف الحرب فى قطاع غزة هو تسريب شكلي

وفي تصريح خاص لـ "فيتو"، قال سيد أحمد إن ما يُسرب عن ضغوط أمريكية على إسرائيل بشأن وقف الحرب في قطاع غزة هو تسريب شكلي فقط، يهدف إلى استمرار خداع العرب وإيهامهم بوجود خلاف بين واشنطن وتل أبيب، في حين أن الواقع يؤكد أن هذا الخلاف ظاهري وليس موضوعيًا.

وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتقاسمان هدفًا مشتركًا يتمثل في تدمير العرب والسيطرة على ثرواتهم، مشيرًا إلى أن العين الأمريكية تتجه نحو الغاز والنفط في قطاع غزة وشرق البحر المتوسط. وأوضح أن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تحويل غزة إلى "ريفيرا الشرق الاوسط " يكشف بوضوح عن الأطماع الإسرائيلية في القطاع، لافتًا إلى أن ما يحدث في غزة اليوم مرتبط بشكل أساسي واستراتيجي بمخططات أمريكية وإسرائيلية تمتد نحو سيناء أيضًا.

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خديعه جديده لضرب ايران

واصل الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي، حديثه قائلًا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على تزوير الحقائق ومحاولة خداع الرأي العام، مشيرًا إلى أنه لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية جادة في وقف الحرب على غزة، لكانت مارست ضغوطًا حقيقية على إسرائيل لإنهائها، لكن الواقع يُظهر أن كلا البلدين شريكان في الحرب على الشعب الفلسطيني.

وأضاف سيد أحمد أن ما يروج بشأن وجود خلاف بين نتنياهو والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال زياراتهما الأخيرة هو مجرد خدعة جديدة، قد تكون مقدمة لعمل عسكري ضد إيران، خاصة إذا ما فشلت محادثات مسقط الجارية حاليًا. وشدد على أن "الخديعة الأمريكية واردة بقوة"، محذرًا من أن إيران قد تكون الهدف التالي لضربة مرتقبة تُنفذ تحت غطاء هذا الخلاف المزعوم.

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