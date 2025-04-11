الجمعة 11 أبريل 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يستكمل إقامة محور موراج ومحاصرة رفح من جميع الاتجاهات

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال  الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال استكملت إقامة محور موراج  والسيطرة الكاملة على منطقة المحور وتطويق لواء رفح بشكل كامل.

جيش الاحتلال يحاصر رفح من كافة الجهات 

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن منطقة رفح أصبحت الآن محاصرة من جميع الجهات بقوات الاحتلال الإسرائيلية، وستعمل قوات الاحتلال على ضم رفح إلى المنطقة العازلة كمنطقة تحت سيطرة الاحتلال.

وبالأمس الخميس، قالت حركة حماس، في بيان صادر عنها: "إن تفجير الاحتلال منازل في رفح وتدميره بنى تحتية تصعيد خطير في حرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا".

حماس تحذر من خطورة محور موراج 

وأضافت حركة حماس في بيانها:" أن ما يجري في رفح محاولة بائسة لتسجيل إنجاز عسكري عبر ارتكاب جرائم حرب والانتهاك الفاضح للقانون الدولي".

وتابعت:" إعلان نتنياهو إنشاء ما سماه محور موراج ليس استهدافا لرفح بل لعزل القطاع بالكامل عن عمقه العربي"، مشيرة إلى أن ما ا يجري برفح سياسة إبادة وتطهير عرقي وتهجير قسري ما كانت لتتم لولا الصمت الإقليمي والدولي.

 

حماس تدعو إلى موقف دولي بوجه الاحتلال الإسرائيلي 

ودعت حركة حماس الأمة وأحرار العالم إلى رفع الصوت عاليا بوجه الجرائم المستمرة واتخاذ مواقف فعالة تضع حدا للعدوان.

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جيش الاحتلال رفح محور موراغ قوات الاحتلال

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