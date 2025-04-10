الخميس 10 أبريل 2025
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تهدم منزلا فلسطينيا جنوبي مدينة طولكرم بالضفة الغربية

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

 أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا فلسطينيا في قرية شوفة جنوبي مدينة طولكرم بالضفة الغربية بذريعة عدم الترخيص.

 

إضرام النار في عدد من المركبات الفلسطينية

 وفي وقت سابق، شهدت قرية دوما، جنوبي نابلس، اعتداءً جديدًا من قبل مستوطنين إسرائيليين، أقدموا على إضرام النار في عدد من المركبات الفلسطينية خلال هجومهم على القرية، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة.

وخلال المواجهات التي اندلعت في أعقاب الهجوم، أصيب فلسطينيان بالرصاص المطاطي، بعدما تدخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لدعم المستوطنين.

وقع هذا الاعتداء في سياق التصعيد المستمر من قبل المستوطنين في الضفة الغربية، وسط تزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة.

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قوات الاحتلال طولكرم مدينة طولكرم الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية

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