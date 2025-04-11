الأحد؛ وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ضيف لميس الحديدي في كلمة أخيرة

فى أول حوار له منذ توليه منصبه يوليو الماضي، يحل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب ضيفًا على الإعلامية لميس الحديدي فى برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON" الأحد المقبل في تمام التاسعة مساء.

‎ يناقش الحوار التحديات والفرص بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم حمائية على دول العالم وتأثيرها على الإقتصاد المصري.

تحسين مناخ الاستثمار

كما يستعرض الوزير خطته نحو تحسين مناخ الإستثمار وتيسير حركة التجارة للوصول بمستهدفات التصدير إلى 145 مليار دولار في 2030، وآلية عمل الصندوق السيادي المصري بعد نقل تبعيته لوزارة الإستثمار ومسار برنامج الطروحات الحكومية في 2025.

ويجيب الوزير عن أسئلة المستثمرين التى تستعرضها لميس الحديدي حوّل مواجهة معوقات الاستثمار فى مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.