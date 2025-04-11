الجمعة 11 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

الأحد؛ وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ضيف لميس الحديدي في كلمة أخيرة

وزير الاستثمار والتجارة
وزير الاستثمار والتجارة مع لميس الحديدي؛ فيتو

 فى أول حوار له منذ توليه منصبه  يوليو الماضي، يحل وزير  الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب ضيفًا على الإعلامية لميس الحديدي فى برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON" الأحد المقبل في تمام التاسعة مساء.

 

‎  يناقش الحوار التحديات والفرص بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم حمائية على دول العالم  وتأثيرها على الإقتصاد المصري.

 

تحسين مناخ الاستثمار 

 

كما يستعرض الوزير خطته نحو تحسين مناخ الإستثمار وتيسير حركة التجارة للوصول بمستهدفات التصدير إلى 145 مليار دولار في 2030، وآلية عمل الصندوق السيادي المصري بعد نقل تبعيته لوزارة الإستثمار ومسار برنامج الطروحات الحكومية في 2025.

ويجيب الوزير عن أسئلة المستثمرين التى تستعرضها لميس الحديدي حوّل مواجهة معوقات الاستثمار فى مصر.

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