الجمعة 11 أبريل 2025
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رياضة

طاهر محمد يقترب من التواجد أساسيا في مباراة الأهلي أمام بيراميدز بالدوري

طاهر محمد طاهر لاعب
طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي،فيتو

الأهلي، اقترب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من حجز مكانه في التشكيل الأساسي للقلعة الحمراء أمام بيراميدز في المواجهة المرتقبة بين الفريقين المقرر لها غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المنافسة على لقب الدوري الممتاز. 

وكان طاهر محمد طاهر غاب عن الأهلي في الفترة الماضية بسبب الإصابة قبل أن يتعافى ويعود للمشاركة مع الفريق أمام الهلال السوداني، ويتألق ويصنع هدف فوز الأحمر على الفريق السوداني.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.  

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

 ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بيراميدز غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز. 

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وحجز النادي الأهلي مكانه في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أكد فوزه على الهلال السوداني بهدف دون رد في إياب ربع النهائي.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام الهلال.

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