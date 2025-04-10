أخبار الرياضة اليوم: تعادل الإسماعيلي والاتحاد وفوز إنبي في الدوري.. بيان ناري من الزمالك.. ومودرن سبورت يهدد بالانسحاب.. هل يقود يورجن كلوب الأهلي في كأس العالم للأندية؟

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها المنعقدة اليوم الخميس عدة قرارات بخصوص أزمة مباراة القمة الأخيرة والتي شهدت انسحاب الأهلي من مواجهة الزمالك، ومعاقبته بخصم نقاط المباراة.

وقررت اللجنة ضم التظلمات المقدمة من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز ليصدر فيها قرار واحد وذلك لوحدة السبب والموضوع والأطراف.

أصدر نادي الزمالك بيانا، مساء اليوم الخميس، من أجل الرد على كل الملفات الشائكة التي تضرب القلعة البيضاء، ومنها الملف الأبرز بشأن انتقال أحمد زيزو نجم الفريق إلى النادي الأهلي.

وجاء نص البيان كالتالي:

انطلاقًا من الثوابت الراسخة التي يتعامل بها مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مع كل الملفات الشائكة التي تواجهه منذ توليه المسئولية قبل نهاية عام 2023، والتزامًا بالشفافية التي تتعامل بها إدارة النادي مع جماهيره الوفية، وحتى لا تطول فترة الصمت أمام حالة العبث التي تغلف المشهد الكروي عامة، فإن النادي يوضح هذه الحقائق.

انتهت مواجهة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب هيئة قناة السويس، في الجولة الثانية من مرحلة الهبوط ببطولة الدوري الممتاز.

انتهت مباراة إنبي ضد مودرن سبورت بنتيجة 2-1 للفريق البترولي، في المباراة التي جرت اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

استقر نادي الزمالك علي استبعاد محمد السيد، لاعب خط الوسط الشاب، من تدريبات الفريق الأول، بعد ما رفض اللاعب تجديد عقده مع النادي، رغم أنه يتبقى في عقده الحالي موسم ونصف.

القرار صدر من قبل الجهاز الفني بالتنسيق مع الإدارة، بعد ما طلب محمد السيد مبلغ 5 ملايين جنيه في الموسم؛ كي يجدد تعاقده.

نشرت إحدى الصفحات المنسوبة للمدرب الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي السابق، اليوم الخميس، تدوينة تحتوي على ساعة رملية وعلم مصر ونسر النادي الأهلي، وهو ما أثار الجدل.

ويبتعد كلوب عن التدريب منذ رحيله عن ليفربول في نهاية الموسم الماضي، ويعمل حاليًا رئيسًا لكرة القدم العالمية في شركة ريد بول.

يعقد مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس اجتماعًا طارئًا في تمام الساعة 11 مساء اليوم الخميس لبحث ودراسة انسحاب فريق الكرة من الدوري المصري الممتاز.

ويأتي ذلك بسبب الأخطاء التحكيمية الفجة والكارثية والتي أثرت على وضع الفريق في مسابقة الدوري منذ بداية الموسم الكروي الحالي 2024-2025.

فاز فريق تشيلسي الإنجليزي، علي نظيره ليجيا وارسو البولندي، بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مارشال جوزيف بيلسودسكي ستاديوم ضمن إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

حقق فريق بودو جليمت النروجي فوزا ثمينا على ضيفه لاتسيو الإيطالي 2-0، مساء اليوم الخميس، في ذهاب الدور ربع النهائي ضمن الدوري الأوروبي.

ويلتقي الفريقان مجددا في الإياب على الملعب الاولمبي في العاصمة روما في 17 الشهر الحالي.

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، اليوم الخميس، رحيل الإسباني خوان كارلوس باستور عن منصبه، كمدير فني للمنتخب الأول، عقب انقضاء عقده بنهاية شهر يونيو المقبل.

ووجه الاتحاد، في بيان رسمي، الشكر للإسباني باستور على الفترة التي قضاها مع "الفراعنة"، مشيدًا بالجهود التي بذلها خلال مهمته.

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