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رياضة

تشيلسي يكتسح ليجيا وارسو بثلاثية في دوري المؤتمر الأوروبي

تشيلسي
تشيلسي

فاز فريق تشيلسي الإنجليزي، علي نظيره ليجيا وارسو البولندي، بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مارشال جوزيف بيلسودسكي ستاديوم ضمن إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجل ثلاثية تشيلسي كل من: تيريك جورج في الدقيقة 49، ونوني مادويكي (هدفين) في الدقيقتين 57 و74. 

تشكيل تشيلسي ضد ليجيا وارسو

حراسة المرمى: فيليب يورجينسن

خط الدفاع: جوشوا أتشيمبونج - توسين أدارابيويو - بنوا بادياشيلي - مالو جوستو 

خط الوسط: ريس جيمس - دوسبري هال - كول بالمر 

وفي الهجوم: تيريك جورج - كريستوفر نكونكو - جادون سانشو.

تشكيل ليجيا وارسو أمام تشيلسي

وتأهل تشيلسي إلى ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما أقصى كوبنهاجن الدنماركي من دور الـ16، أما ليجيا وارسو تغلب على مولده النرويجي بنتيجة 4-3، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

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