بودو جليمت يفوز على لاتسيو 0/2 في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي

حقق فريق بودو جليمت النروجي فوزا ثمينا على ضيفه لاتسيو الإيطالي 2-0، مساء اليوم الخميس، في ذهاب الدور ربع النهائي ضمن الدوري الأوروبي.

وفرض لاعب خط الوسط أولريك سالتنس نفسه نجما للمباراة بتسجيله الهدفين في الدقيقتين 47 و69.

ويلتقي الفريقان مجددا في الإياب على الملعب الاولمبي في العاصمة روما في 17 الشهر الحالي.

تفوق بودو جليمت على أندية إيطاليا

وخرج بودو جليمت فائزا من المواجهة الأولى على الإطلاق مع لاتسيو في مسابقة أوروبية، علما أن الفريق النرويجي كان قد فاز في مبارياته الثلاث السابقة على أرضه أمام أندية إيطالية وذلك على سامبدوريا في مسابقة كأس حاملي الكؤوس عام 1994، وروما مرتين في موسم 2021-2022 في كونفرنس ليج ضمن دور المجموعات وربع النهائي.

في المقابل، تعود المواجهة الوحيدة للاتسيو أمام ناد نروجي إلى موسم 2015-2016 حين لعب مع روزنبرج في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، ففاز على أرضه 3-1 و2-0 خارجها.

وبلغ لاتسيو الدور ربع النهائي لإحدى المسابقات القارية للمرة الاولى منذ موسم 2017-2018 عندما واجه سالزبورج النمساوي وخسر 5-6 بإجمالي المباراتين في "يوروبا ليج".

تفاصيل مباراة بودو جليمت ضد لاتسيو

ودانت السيطرة لأصحاب الأرض في الشوط الأول فهددوا مرمى لاتسيو بعد 7 دقائق من صافرة البداية إثر تسديدة من ينس بيتر هوجي أبعدها الحارس اليوناني كريستوس مانداس إلى ركنية، واتبعها المهاجم النرويجي البالغ 25 عاما بأخرى مرت بجانب المرمى (17)، قبل أن يهدر أولي ديدريك بلومبيرج برعونة كرة وصلت إليه داخل المنطقة بعد لعبة جماعية (33).

وانتظر لاتسيو حتى الدقيقة 39 لخلق أول فرصة له بعد ركنية نفذها القائد ماتيا زاكانيّي وتطاول لها المونتينيجري آدم ماروتشيتش برأسه ضربة قوية أنقذها الحارس الروسي نيكيتا خايكين.

وافتتح بودو جليمت التسجيل مع بداية الشوط الثاني بعد تبادل للكرة رائع بين هوجي وبلومبيرج الذي أوصلها إلى سالتنس داخل المنطقة فلم يجد أي صعوبة في إيداعها المرمى بتسديدة زاحفة (47).

وأهدر سالتنس كرة سهلة بمواجهة الحارس سددها فوق المرمى (64)، قبل أن يضيف الثاني بعد تمريرة من هوجي ليرسل الكرة ساقطة من فوق الحارس حاول أليسيو رومانيولي منعها من الدخول، إلّا انها كانت قد تجاوزت الخط (69).

وأبقى مانداس على آمال لاتسيو في مباراة الإياب بتصديه لانفرادية سالتنس (85)، وتسديدة خطيرة من المدافع أودين بيورتوفت أنقذها على دفعتين قبل أن تجتاز الخط (90+3).

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