الخميس 10 أبريل 2025
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رياضة

هل يقود يورجن كلوب الأهلي في كأس العالم للأندية؟ منشور يثير الجدل

يورجن كلوب، فيتو
يورجن كلوب، فيتو

نشرت إحدى الصفحات المنسوبة للمدرب الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي السابق، اليوم الخميس، تدوينة تحتوي على ساعة رملية وعلم مصر ونسر النادي الأهلي، وهو ما أثار الجدل.

وعلق النشطاء على هذه التدوينة بأنه قد يكون يورجن كلوب هو المدرب الجديد للنادي الأهلي ويقود الفريق في كأس العالم للأندية 2025، خاصة في ظل الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية أن الأحمر قد يُطيح بالمدرب السويسري مارسيل كولر من تدريب الفريق بسبب تراجع الأداء والنتائج مؤخرًا.

وأشارت عدة تقارير في الساعات الأخيرة، إلى أن الأهلي يفاضل بين الثنائي الألماني ماركو روزة وروجر شميت لتولي أحدهم تدريب الفريق في حالة رحيل كولر.

ويبتعد كلوب عن التدريب منذ رحيله عن ليفربول في نهاية الموسم الماضي، ويعمل حاليًا رئيسًا لكرة القدم العالمية في شركة ريد بول.

حقيقة رحيل كولر عن تدريب الأهلي

من جانبه، كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة رحيل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في ظل الأنباء المتداولة عن اتفاق بين الأحمر وروجر شميت مدرب بنفيكا البرتغالي السابق وماركو روزة المدير الفني السابق لفريق لايبزيج الألماني للاستقرار على أحدهما لتدريب الفريق خلفا للسويسري كولر.

ونفى مصدر داخل الأهلي وجود مفاوضات مع روزة وشميت، قائلا: "إن الأحمر ليس لديه أي نية لإقالة مارسيل كولر خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "السويسري مستمر في منصبه، ولكن في حالة تعثر الفريق أمام بيراميدز سيتم عقد اجتماع لمناقشة كل الاحتمالات حينها، لكن حتى الآن لم تحدث أي اتفاقيات مع أي مدرب آخر، وكولر مستمر في عمله وهو من سيقود الفريق  في كأس العالم للأندية حتى الآن. 

 

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