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رياضة

الإسماعيلي يتعادل سلبيًا مع الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

الإسماعيلي والاتحاد
الإسماعيلي والاتحاد السكندري، فيتو

انتهت مواجهة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب هيئة قناة السويس، في الجولة الثانية من مرحلة الهبوط ببطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي

المهدي سليمان - أحمد أيمن - محمود علاء - محمود شبانة - محمد المغربي - مؤمن شريف - مورو ساليفو - عمر الوحش - إسلام مرزوق - عمرو جمعة - فادي فريد.

البدلاء: صبحي سليمان - مصطفى إبراهيم - عبد الغني محمد - إسلام سمير - إيمانويل أبياه - مروان داوود - شكري نجيب - يوسف أسامة نبيه - ناصر ناصر.

تشكيل الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد عمار، محمد خطاري.

خط الوسط: إيريك تراوري، هشام محمد، عبد الرحمن الدح.

خط الهجوم: نادر فرج، علي الملواني، مروان حمدي.

ترتيب فرق مجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز

1- زد إف سي 24 نقطة

2- طلائع الجيش 21 نقطة

3- الجونة 20 نقطة

4- سموحة 20 نقطة

5- الاتحاد السكندري 19 نقطة

6- الإسماعيلي 18 نقطة

7- غزل المحلة 17 نقطة

8- إنبي 15 نقطة.

9- مودرن سبورت 12 نقطة.

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