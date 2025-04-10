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رياضة

إنبي يخطف فوزا قاتلا بـ ريمونتادا أمام مودرن سبورت 2-1 في الدوري الممتاز (صور)

إنبي ومودرن سبورت،
إنبي ومودرن سبورت، فيتو

انتهت مباراة إنبي ضد مودرن سبورت بنتيجة 2-1 للفريق البترولي، في المباراة التي جرت اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي إنبي، أحمد أمين أوفا من ضربة جزاء في الدقيقة 69 ومحمد حامد في الدقيقة 90+2، بينما سجل محمد مسعد هدف مودرن سبورت في الدقيقة 45+1.

تشكيل إنبي ضد مودرن سبورت

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: خالد أحمد، أحمد صبيحة، أحمد خليل كالوشا، محمد حامد.

خط الوسط: أحمد العجوز، علي محمود، علي إيهاب.

خط الهجوم: رفيق كابو، أحمد أمين أوفا، محمد شريف حتحوت.

وجلس على مقاعد البدلاء: رمضان مصطفى وصلاح زايد، وأحمد زكي ومحمد سمير، وحسام إيفونا وسيف الدين عصام، وزياد كمال ومهاب سامي، ومودي ناصر

تشكيل مودرن سبورت أمام إنبي

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: علي الفيل، محمود رزق، جوناثان نجويم، علي فوزي.

خط الوسط: أحمد يوسف، غنام محمد، معتز زدام، محمد مسعد.

خط الهجوم: حسام حسن، أحمد عاطف.

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، أحمد أيمن، عبد الرحمن شيكا، محمود شعبان، علي زعزع، خالد رضا، محمد صبري، محمد هلال، أرنولد إيبا.

ترتيب فرق مجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز

1- زد إف سي 24 نقطة

2- طلائع الجيش 21 نقطة

3- الجونة 20 نقطة

4- سموحة 20 نقطة

5- الاتحاد السكندري 18 نقطة

6- الإسماعيلي 17 نقطة

7- غزل المحلة 17 نقطة

8- إنبي 15 نقطة.

9- مودرن سبورت 12 نقطة.

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