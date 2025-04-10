الخميس 10 أبريل 2025
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رياضة

كواليس استبعاد محمد السيد من تدريبات الفريق الأول في الزمالك

محمد السيد
محمد السيد

استقر نادي الزمالك علي استبعاد محمد السيد، لاعب خط الوسط الشاب، من تدريبات الفريق الأول، بعد ما رفض اللاعب تجديد عقده مع النادي، رغم أنه يتبقى في عقده الحالي موسم ونصف.

القرار صدر من قبل الجهاز الفني بالتنسيق مع الإدارة، بعد ما طلب محمد السيد مبلغ 5 ملايين جنيه في الموسم؛ كي يجدد تعاقده.

وبناءً عليه، تم نقل اللاعب لتدريبات فريق 2006، وهي خطوة واضحة من الإدارة من أجل الالتزام بسياسة النادي.

محمد السيد شارك خلال الموسم الماضي في تدريبات الفريق الأول خلال الفترة الماضية، وكان يتم تجهيزه بشكل تدريجي للمشاركة في المباريات، لكن بعد موقفه الأخير، تم استبعاده.

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