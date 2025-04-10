بسبب الأخطاء التحكيمية الفجة، مودرن سبورت يعقد اجتماعا عاجلا لدراسة الانسحاب من الدوري

يعقد مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس اجتماعًا طارئًا في تمام الساعة 11 مساء اليوم الخميس لبحث ودراسة انسحاب فريق الكرة من الدوري المصري الممتاز.

ويأتي ذلك بسبب الأخطاء التحكيمية الفجة والكارثية والتي أثرت على وضع الفريق في مسابقة الدوري منذ بداية الموسم الكروي الحالي 2024-2025.

مودرن سبورت مستاء من طاقم حكام مباراة إنبي

وأعرب نادي مودرن سبورت عن استيائه الشديد من طاقم تحكيم مباراة إنبي في الدوري ما أثر وساهم بشدة في تغيير نتيجة المباراة.

وعلى الرغم من اعتذارات لجنة الحكام أكثر من مرة عن الأخطاء التحكيمية، إلا أنها لا تزال مستمرة ودائمة بشكل واضح للجميع ولا تخطئه عين.

ولقد طفح الكيل من الأخطاء التحكيمية المستمرة في حق فريق مودرن سبورت ولا يعلم أي شخص لمصلحة من ولماذا يتم محاربة الفريق بهذا الشكل الفج.

ومنح الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة النادي أكثر من فرصة للتحكيم المصري لكي يعدل عن أخطائه أكثر من مرة ولكن في النهاية لا يحدث أي تغيير، ما دفع الإدارة لدراسة قرار الانسحاب من الدوري.

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