لجنة الاستئناف تصدر قرارها بخصوص أزمة مباراة القمة الأخيرة

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها المنعقدة اليوم الخميس عدة قرارات بخصوص أزمة مباراة القمة الأخيرة والتي شهدت انسحاب الأهلي من مواجهة الزمالك، ومعاقبته بخصم نقاط المباراة.

وقررت اللجنة ضم التظلمات المقدمة من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز ليصدر فيها قرار واحد وذلك لوحدة السبب والموضوع والأطراف.

كما أكدت تأجيل القرار لجلسة 24 أبريل 2025، وذلك للاطلاع على التظلمات والمستندات والمذكرات المقدمة من كافة أطراف التظلمات بجلسة اليوم.

وصرحت اللجنة لكل من؛ نادي الزمالك ونادي بيراميدز بإحضار صورة رسمية من اللجنة الأولمبية بالقرار الصادر منها في هذا الشأن، على النحو الوارد بطلبات الناديين.

وأشارت اللجنة إلى طلبها من رابطة الأندية المصرية القرارين الصادرين منها بخصوص مباراة الزمالك والأهلي، وأسباب القرار الصادر بتاريخ 30 مارس 2025.

وصدر القرار بحضور المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة وعضوية المستشار طارق النفراوى والمستشار سمير كمال والمستشار محمود علاء وأمانة سر كريم أنور.

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