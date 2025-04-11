البابا يوأنس التاسع، شهادة إيمان وسط أهوال الاضطهاد

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة واحد من أكثر البطاركة معاناة وصلابة في التاريخ الكنسي، وهو البابا يوأنس التاسع، البطريرك الحادي والثمانون من بطاركة الكرازة المرقسية، الذي رحل عن عالمنا سنة 1043 للشهداء (1327 ميلادية)، بعد أن خاض سنوات حبلى بالاضطهاد والدموع والرجاء.

قصة البابا يوأنس التاسع

ولد البابا يوأنس التاسع في مدينة نقيوس (قرية زاوية رزين حاليًا بمحافظة المنوفية)، وترك حياة العالم لينضم إلى رهبان أديرة نقادة بالصعيد، حيث عاش متنسكًا متعبدًا، وذاع صيته بين الرهبان والآباء الأساقفة، ليُختار لاحقًا بطريركًا خلفًا للبابا يوأنس الثامن، ويتولى الكرسي المرقسي في عام 1037 للشهداء (1320م).

وفي زمن توليه، لم تكن الرياح مواتية؛ فقد اشتعلت الفتن ضد الأقباط، ودُمرت الكنائس، واتُهم الأقباط زورًا بإشعال الحرائق. استدعاه السلطان محمد بن قلاوون، وقدم إليه ثلاثة من المسيحيين اعترفوا زيفًا بارتكاب الحرائق، فاغرورقت عينا البابا بالدموع وقال عبارته الشهيرة: “إن المسيحية تأمرنا بالمحبة والتسامح”.

لكن العناية الإلهية أظهرت الحقيقة، وتبين أن المتهمين الحقيقيين ليسوا من الأقباط.

ورغم انكشاف براءتهم، استمرت موجات القهر، وصدرت أوامر مهينة بحق المسيحيين، كارتداء العمائم الزرقاء، وركوب الحمير بالمقلوب، ومنعهم من التوظف في دواوين الدولة، بل حتى دخول الحمامات العامة أصبح مشروطًا بجرس في أعناقهم.

في هذه الأوقات الحالكة، لم يتمكن البابا من الخروج لتكريس الميرون في دير القديس مكاريوس، ولا حتى القيام بجولات رعوية لتفقد شعبه المكلوم، إذ أُجبر الأساقفة والكهنة على البقاء في أماكنهم، لا يغادرونها إلا بعد الغروب.

عاش البابا يوأنس التاسع ست سنوات وخمسة أشهر واثنين وعشرين يومًا على كرسي مار مرقس، كلها كانت سنوات جهاد وبكاء وصلاة، حتى فاضت روحه إلى السماء، ليظل اسمه محفورًا في ذاكرة الكنيسة كراعي حمل الصليب وسط العاصفة ولم يتراجع.

وفي ذكراه، ترفع الكنيسة صلواتها، وتستعيد صفحات من تاريخها المجيد، الذي كُتب بالدموع والإيمان والثبات.

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