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عائلة راقصة تركية ترفض استلام جثتها بعد الانتحار

جنازة الراقصة التركية
جنازة الراقصة التركية تايلا، فيتو

ذكرت وسائل إعلام تركية اليوم الخميس، أن عائلة راقصة شابة رفضت استلام جثتها بعد وفاتها منتحرة فيما يبدو، ليتم تشييعها من أحد المساجد بحضور أقارب يرتبطون معها بصلة أبعد من عائلتها المباشرة.

 عائلة راقصة تركية ترفض استلام جثتها بعد الانتحار 

وعثرت الشرطة على جثة الراقصة تايلا، وهي بعمر 30 عامًا، ميتة في منزلها بولاية سكاريا في شمال غرب تركيا، بعد انقطاع الاتصال بها، وسط شبهة انتحار.

وبعد إجراء التحقيقات في الحادثة، تواصلت السلطات المختصة مع عائلة تايلا، التي تمتلك حسابًا نشطًا في "تيك توك" تنشر فيه مقاطع فيديو راقصة يتابعها الآلاف.

لكن عائلة الراقصة التي تقيم في مدينة "شانلي أورفا" في جنوب تركيا، رفضت استلام جثتها دون أن يتضح سبب موقفهم ذاك، وما إذا كان يرتبط بامتهانها الرقص دون رضاهم أو لوجود خلافات أخرى.

وتسلم أقارب للشابة يقيمون في "سكاريا"، جثمانها، وشيعوها من أحد المساجد، حيث أقيمت صلاة الجنازة أولًا، قبل الانتقال للمقبرة ودفن الجثمان.

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راقصة تركية تركيا جنوب تركيا صلاة الجنازة

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