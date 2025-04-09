بسبب الميراث، نبش قبر وسرقة رفات صاحبه في تركيا

فتحت الشرطة التركية تحقيقا في حادثة نبش قبر وسرقة كامل رفات صاحبه بهدف عرقلة إجراءات قضائية تسعى لتحديد نسب امرأة عبر الحمض النووي الوراثي (DNA)، ومن ثم حصولها على ميراث.

نبش قبر في تركيا

وتقدمت إمرأة تركية تدعى "أيجان ايمري" بشكوى للشرطة، للتحقيق في صحة نبش قبر "أنور تركمان" الذي تزعم أنه أخبرها بكونها ابنته قبيل وفاته منذ نحو عامين، وتكافح لإثبات نسبها منذ ذلك الحين.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الشرطة تفحص كاميرات مراقبة في المقبرة التي يقع فيها القبر المنبوش، بينما تشرف النيابة العامة على التحقيق في الحادثة غير الشائعة، لتحديد هوية الفاعلين.

وتوجهت الشبهات نحو أولاد صاحب القبر بهدف تضليل التحقيق ومنع "أيجان" من الحصول على دليل قطعي بكونها أختهم وشريكة معهم في الميراث.

لكن المحامية "أصله نور تشانكجي"، تقول إنها بانتظار انتهاء التحقيقات في حادثة نبش القبر، قبل الانتقال لخيار بديل يضمن حق موكلتها "أيجان" في حال سرقة الرفات بالكامل.

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