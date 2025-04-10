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رياضة

شكوي جديده ضد الزمالك في الفيفا بطلها مدير فني سابق ...تعرف علي التفاصيل

ميشالاك
ميشالاك

تقدم ميشالاك، لاعب الزمالك السابق، بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تتجاوز 1.5 مليون دولار.

وأكدت مصادر مطلعة أن اللاعب يسعى للحصول على كامل مستحقاته المتأخرة بعد فسخ عقده مع النادي في وقت سابق بسبب عدم صرف مستحقاته في المواعيد المحددة.

وأوضحت المصادر أن الشكوى تتضمن مستحقات متأخرة ورواتب لم يحصل عليها اللاعب خلال فترة تواجده مع الفريق، بالإضافة إلى تعويض مالي نتيجة فسخ التعاقد من جانب واحد.

ومن المتوقع أن يتلقى الزمالك إخطارًا رسميًا من “فيفا” في الفترة المقبلة للرد على الشكوى قبل إصدار أي قرارات.

وتأتي هذه الأزمة في وقت حساس للنادي، الذي يواجه ضغوطًا مالية كبيرة، في ظل مطالبات متعددة من لاعبين ومدربين سابقين بمستحقات متأخرة، وهو ما يضع الإدارة تحت ضغط لحل هذه القضايا بشكل عاجل.

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