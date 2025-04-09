الأربعاء 09 أبريل 2025
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رياضة

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد الفوز على الهلال (صور)

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى مطار القاهرة قادمة من موريتانيا، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتأهل لنصف نهائي البطولة. 
 
واستغرقت الرحلة من مطار نواكشوط الدولي ما يقرب من ٦ ساعات، وحتى الوصول إلى مطار القاهرة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.   

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل الموافق 12 أبريل في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.  

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وحجز النادي الأهلي مكانه في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما أكد فوزه على الهلال السوداني بهدف دون رد في إياب ربع النهائي.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام الهلال.

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