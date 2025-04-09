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رياضة

مصدر يكشف حقيقة رحيل كولر ومفاوضات الأهلي مع شميت وروزه لخلافته

كولر
كولر

الأهلي، كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة رحيل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في ظل الأنباء المتداولة عن اتفاق بين الأحمر وروجر شميت مدرب بنفيكا البرتغالي السابق وماركو روزه المدير الفني السابق لفريق لايبزيج الألماني للاستقرار على أحدهما لتدريب الفريق خلفا للسويسري كولر.

ورد مصدر من الأهلي علي مفاوضات النادي لا توجد أى مفاوضات  مع روزه وشميت قائلا أن الأحمر ليس لديه أي نية لإقالة مارسيل كولر خلال الفترة الحالية ".

وأضاف " السويسري مستمر في منصبه، ولكن في حاله تعثر الفريق أمام بيراميدز سيتم عقد اجتماع لمناقشة كل الاحتمالات حينها، لكا حتي الان لم يتم حدوث أي اتفاقيات مع أي مدرب أخر، وكولر مستمر في عملة وهو من سيقود الفريق  في كأس العالم للأندية حتي الان. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.   

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل الموافق 12 أبريل في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.  

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وحجز النادي الأهلي مكانه في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما أكد فوزه على الهلال السوداني بهدف دون رد في إياب ربع النهائي.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام الهلال.

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