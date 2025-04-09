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ثقافة وفنون

أسر ياسين عن مسلسل "قلبي ومفتاحه": شخصية محمد عزت موجودة في المجتمع

اسر ياسين؛ فيتو
اسر ياسين؛ فيتو

قال الفنان أسر ياسين عن دوره في مسلسل "قلبي ومفتاحه" إن شخصية "محمد عزت" موجودة في المجتمع المصري بشكل كبير، ولكنها لم تكن تناول كثيرًا في الدراما المصرية، كما كانت في دراما زمان  كمسلسلات "الراية البيضا".

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" والمذاع على قناة "CBC" الذي تقدمه الإعلاميين منى عبد الغني وهبة الأباصيري، أن التعاون مع المخرج تامر محسن والفنانة مي عز الدين كان تجربة مميزة، مشيرا:"مي فنانة جميلة وموهوبة للغاية وبأذن الله نكرر التجربة تاني، وعلى فكرة أنا وافقت علي التجربة بمجرد ما بلغني أستاذ تامر محسن وهي المرة الأولي للتعاون معه أيضًا".

ورد الفنان اسر ياسين على تساؤل ما يجمع بينه وبين شخصية المسلسل: "ما يجمعني بشخصية محمد عزت،  نفس التربية والمبادئ والقيم الأخلاقية، قائلا: "كل شخصية بتخد حاجة مني زي طه في تراب الماس وزي محمد عزت في قلبي ومفتاحه، ولكن لا يوجد شخصية تشبهني بشكل كام".

شخصية محمد عزت

وقال: "أتمنى تكون شخصية محمد عزت أثرت بشكل إيجابي في المشاهدين، ودا شئ يبسطني أن في رسالة وصلت للناس بجانب الترفيه".

وحول تعاونه الفني مع الفنان دياب أكد: " دياب بحبه وبحب شغله وكنت بتفرج عليه، وأول مشهد بينا كان خناقة ودا كان مشهد يوضح مسار العلاقة على مدار المسلسل، وطبعا مشهد العشاء كام من أهم المشاهد كتابة وإخراج وتمثيل والمونتاج أيضا"

وختم حديثه معلقًا على زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون  للبلاد، أنه من أعظم الأحداث خلال الشهور الماضية، وتدلل على قوة الإدارة المصرية على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي "التوقيت والرسالة كانوا في منتهى الأهمية، وأيضًا أماكن الرسالة واختيار مكان شعبي وسط المصريين".
وهنأ فريق البرنامج، طاهر ياسين، أبن النجم أسر ياسين على  عيد ميلاده الحادي عشر والذي يوافق اليوم.

 

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