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محافظات

زراعة الشرقية: ندوة إرشادية عن محصول القطن بالحسينية

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

أكد المهندس عماد محمد جنجن  وكيل وزارة الزراعة  قيام المديرية بتنفيذ ندوة إرشادية عن محصول القطن جيزة 94 بالإدارة الزراعية بمركزالحسينية  محافظة الشرقية، 

الإدارة المركزية للإرشاد

وقالت بسمة امام المتحدث الرسمى عن زراعة الشرقية ان  ذلك يحدث  بالإشتراك مع الإدارة المركزية للإرشاد وبالتنسيق مع المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة والمهندس  أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد.

توعية المزارعين والمرشدين 

أوضح  وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت  توعية المزارعين والمرشدين بالممارسات الفنية لمحصول القطن والتوصيات الفنية للصنف المنزرع حسب القرار الوزارى  بتحديد مناطق زراعة الأصناف وأهمية الإخلاء المبكر والخدمة الجيدة واختيار الميعاد المناسب للزراعة

المهندس محافظ الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد  الركائز في الاقتصاد المصري ومن أهم الوسائل  اللازمة لدفع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 

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تنمية القطاع الزراعي

مشيرًا إلى أهمية عقد الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل، كذلك التعريف بالمعاملات الزراعية للمزارعين لرفع مستوى معيشتهم وتحقيق الإكتفاء الذاتي.

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محافظة الشرقية عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة تنفيذ ندوة ارشادية محصول القطن جيزة 94 بالادارة الادارة الزراعية

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