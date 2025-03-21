زراعة الشرقية تنفذ ندوة إرشادية للنهوض بمحصول القمح

أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بـمحافظة الشرقية أنه بالإشتراك مع الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح قامت المديرية بتنفيذ ندوة إرشادية للنهوض بمحصول القمح

وجاء ذلك بمركز أبو حماد بالتنسيق مع المهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد وبحضور الدكتورة إيمان مجاهد بقسم بحوث القمح والمهندس هانى صلاح أخصائي الإرشاد بالمحافظة والمهندس السيد منصور رئيس قسم الإرشاد بالمركز وأخصائي القمح وعدد كبير من مزارعى القمح.

أهم التوصيات اللازمة لمحصول القمح

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الندوة تناولت شرح ومناقشة أهم التوصيات اللازمة لمحصول القمح فى هذه الفترة من حياة النبات للحصول على أعلى إنتاجية وذلك بالاهتمام بالرى والفحص المستمر ضد آفات المن والعناكب وفطريات الأصداء والبياض الدقيقي كما تم المرور على زراعات القمح للفحص وتم التأكد من خلو المحصول من أي إصابات مرضية وحشرية.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل كذلك تحسين المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

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