الأربعاء 15 يناير 2025
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زراعة الشرقية تعقد اجتماعًا مع "الري" للتنسيق لموسم الأرز المقبل

زراعة الشرقية تعقد
زراعة الشرقية تعقد اجتماعًا مع "الري" للتنسيق لموسم الأرز

أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية قيام المديرية بعقد إجتماعًا تنسيقيًا مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري، بحضور المهندس أشرف المحمدى مساعد وزير الرى والمهندس محمد أحمد قاسم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى والمهندس أحمد عبد المنعم مدير عام الأراضى والمياه.

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مناقشة التوصيات اللازمة 

تم مناقشة التوصيات اللازمة وتوضيح رؤية المديرية للموسم المقبل فى زراعة الأرز كذلك المحاصيل الأخرى مثل الذرة والقطن.

مناقشة اقصى الاحتياجات المائية 

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه خلال الإجتماع تم مناقشة خطة التطهيرات خاصة قبل فترة أقصى الإحتياجات المائية للموسم الصيفى كذلك عمل محضر إنضمامى بين مديرتي الزراعة والرى لحصر جميع المساقى والترع الخصوصية التى بها مشاكل وذلك  للعمل على حلها قبل موسم أقصى الإحتياجات المائية.

المهندس حازم الاشمونى 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الإقتصاد المصري 

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أهمية الندوات الارشادية 

وأشار إلى أهمية الندوات الإرشادية في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل كذلك تحسين المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

 

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المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة محافظة الشرقية المهندس محمد احمد قاسم وكيل وزارة الرى المهندس احمد عبدالمنعم مديرعام الاراضى الادارة المركزية للموارد المائية

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