الأربعاء 09 أبريل 2025
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رياضة

زيزو يستعد لخطوة جديدة ضد الزمالك

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

يستعد أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك، لإصدار بيان توضيحي لكشف أسرار ما حدث في المفاوضات مع مسئولي الأبيض والتي انتهت بعدم التجديد للاعب.

وقرر زيزو تأجيل  إصدار البيان الخاص به حتى يصدر نادي الزمالك بيانا يعلن فيه مستقبل اللاعب مع الفريق حسب تصريحات مسئولي الأبيض.

 

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن مجلس إدارة الفريق خصص الرقم 25 لقميص أحمد مصطفى زيزو ، من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية بأمريكا.

ومن المقرر أن تصل تيشيرتات الاهلي في كأس العالم للأندية نهاية  الشهر الجاري وتم تخصيص رقم 25 لزيزو، ورقم 11 لأحمد عبدالقادر فور انتهاء إعارته من قطر القطري.

 

كأس العالم للأندية 2025

وتقام منافسات كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة، الصيف المقبل، بنظام موسع، يتضمن مشاركة 32 فريقًا من بينها الأهلي الذي أوقعته قرعة فيفا ضمن المجموعة الأولى إلى جانب أندية إنتر ميامي وبالميراس.

 

ويظهر الأهلي في افتتاحية كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي، في الـ15 من يونيو المقبل، على أن يواجه بالميراس في الـ19 من الشهر نفسه، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات في الرابع والعشرين منه.

 

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، عقد اجتماع طارئ لبحث أزمة ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو بعد الحديث عن توقيع اللاعب إلى النادي الأهلي.

 

وسيطرت حالة من الغضب والغليان داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب تصريحات اللاعب الأخيرة ووالده بشأن ملف تجديد اللاعب عقده مع الزمالك.

وبحسب مصدر في الزمالك فإن هناك اتجاه داخل مجلس الإدارة لاستدعاء اللاعب والتحقيق معه.

 

والد زيزو يهاجم مسؤولو الزمالك

هاجم والد زيزو  ، مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، قائلًا: “مجلس غير قادر على تحمل المسؤولية، هدفهم تسليم ابني للجماهير وعلى صفحات التواصل الاجتماعي من خلال التسريبات وأطالبهم بالخروج لمواجهتي وأنا قادر على كشف أمور ستجبرهم على الجلوس في منازلهم وعدم الخروج والذهاب مرة أخرى إلى النادي”.

 

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