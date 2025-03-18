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زراعة الشرقية تنظم ندوة توعوية عن الأمراض المشتركة للإنسان والحيوان

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية  إنه فى إطار مفهوم الصحة الواحدة وإرتباط الأمراض بين الإنسان والحيوان قامت المديرية بتنفيذ ندوة توعوية عن داء الفاشيولا بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى وبالتنسيق مع اللواء الدكتور  إبراهيم محمد متولى هاشم وكيل وزارة الطب البيطرى 

زراعة الشرقية تنظم ندوة توعوية عن تربية ديدان الحرية التوتية

الحضور من المسئولين بالندوة 

كما تمت الندوة بالإشتراك مع إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطرى وبحضور الدكتورة ريهام لبن والدكتورة آمال أحمد إبراهيم والدكتورة لبنى كمال محمد بمديرية الطب البيطرى.

عدوى طفيلية تسببها الديدان النثقوبة 

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الندوة تناولت الحديث عن داء الفاشيولا وهو من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان كعدوى طفيلية تسببها الديدان المثقوبة الكبدية والتي تتواجد فى القنوات الصفراوية للمصابين وتؤدى إلى تلف الكبد الشديد من خلال تناول النباتات والمياه  الملوثة.

اهم اعراض الفشيولا 

أضاف وكيل وزارة الزراعة أهم أعراض داء الفاشيولا ومن أبرزها (الحمى - ألم البطن - تضخم فى الكبد - الغثيان ) والتنبيه بضرورة العلاج وذلك عن طريق تناول المضادات للديدان مثل البرازيكوتيل مع مراعاة الأخذ بالإجراءات الوقائية كغسل الخضروات جيدًا قبل تناولها والتأكد من سلامة المياه قبل الشرب.

محافظ الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين مديريتي الزراعة والطب البيطري لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى العاملين بها  مشددًا على توفير كل أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق الزيادة المطلوبة في الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.

 

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التعاون مع الطب البيطرى اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري ادارة الارشاد توعوية عن داء الفشيولا المهندس هماد محمد جنجن ارتباط الامراص الانسان والحيوان

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