زراعة الشرقية تتابع أعمال تطهير الخلجان بقرى الزقازيق

أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية أنه في إطار خطة الوزارة لدعم المزارعين تنفيذا لتوجهات المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الراضى بإطلاق حملات كبرى لتطهير المساقي، قامت المديرية بمتابعة أعمال تطهير خليج الإحباطي المشترك مع قرية شيبة بمركز الزقازيق.

التعاون والائتمان الزراعى بالشرقية

بحضور المهندس محمد إبراهيم الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي وحسين الرماح رئيس الجمعية المركزية للائتمان بالشرقية والحاج السيد يوسف رئيس مجلس إدارة التطهير والمهندس ياسر الجعفرى مدير إدارة التعاون والمهندسة هناء محمد رئيس قسم التطهير.

تنفيذ خطة التطهيرات للعام 24-25

وذلك فى إطار متابعة مديرية الزراعة بالشرقية ( إدارة الأراضي والمياه والبيئة) وبالاشتراك مع الإدارات الزراعية ورؤساء أقسام الأراضي والمياه بتنفيذ خطة التطهيرات لعام 2024 / 2025.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الانتهاء من تطهير المساقى

شدد المحافظ علي ضرورة الإنتهاء من تطهير المساقي والخلجان والمصارف الخصوصية وإزالة أية تعديات على الترع والخلجان وتوفير المعدات اللازمة لسرعة إنجاز الأعمال الخاصة في هذا الشأن.

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