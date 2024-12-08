الأحد 08 ديسمبر 2024
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زراعة الشرقية تتابع أعمال تطهير الخلجان بقرى الزقازيق

زراعة الشرقية تتابع
زراعة الشرقية تتابع أعمال تطهير الخلجان

أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة  بمحافظة الشرقية أنه في إطار خطة الوزارة لدعم المزارعين  تنفيذا لتوجهات المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الراضى بإطلاق حملات كبرى لتطهير المساقي، قامت المديرية بمتابعة أعمال تطهير خليج الإحباطي المشترك مع  قرية شيبة بمركز الزقازيق.

زراعة الشرقية تنظم ندوات إرشادية

التعاون والائتمان الزراعى بالشرقية 

 بحضور المهندس محمد إبراهيم الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي وحسين الرماح رئيس الجمعية المركزية للائتمان بالشرقية والحاج السيد يوسف رئيس مجلس إدارة التطهير والمهندس ياسر الجعفرى مدير إدارة التعاون والمهندسة هناء محمد رئيس قسم التطهير. 

تنفيذ خطة التطهيرات للعام 24-25

وذلك فى إطار متابعة مديرية الزراعة بالشرقية ( إدارة الأراضي والمياه والبيئة) وبالاشتراك مع الإدارات الزراعية ورؤساء أقسام الأراضي والمياه بتنفيذ خطة التطهيرات لعام 2024 / 2025.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

زراعة الشرقية: ضبط مبيدات محظور تداولها ومخصبات في محلات غير مرخصة  

الانتهاء من تطهير المساقى 

شدد المحافظ علي ضرورة الإنتهاء من تطهير المساقي والخلجان والمصارف الخصوصية وإزالة أية تعديات على الترع والخلجان وتوفير المعدات اللازمة لسرعة إنجاز الأعمال الخاصة في هذا الشأن.

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المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة محافظة الشرقية خطة الوزارة المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تطهير المساقى قرية شيبة مركز الزقازيق حملات كبرى لتطهير المساقى

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