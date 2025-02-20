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زراعة الشرقية تنظم يوما حقليا للنهوض بمحصول القمح بكفر صقر

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية قيام المديرية بتنفيذ يوم حقلي بقرية الرباعي بكفر صقر ضمن أنشطة الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح.

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التنسيق بين الزراعة والإرشاد الزراعي 

وذلك بالتنسيق مع المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة والمهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد والمهندس مصطفى محمد مصطفى مدير الإدارة الزراعية بجمعية القرية.

الحضور فى اليوم الحقلى 

وبحضور الدكتورة إيمان مجاهد بمعهد بحوث القمح والمهندس وليد الشودافى أخصائي الإرشاد بالمحافظة والمهندس المغاورى فتحى رمضان رئيس قسم الإرشاد بالإدارة والمهندس رضا أحمد سليمان أخصائي المركز وعدد من المرشدين والمزارعين بالقرية.

التوعية باتباع التعليمات 

أشار وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية  إلى أنه خلال اليوم الحقلي تم التوعية بأهمية إتباع العمليات الزراعية وخطوات زراعة محصول القمح والطرق المتبعة للزراعة المناسبة كذلك توعية وتعريف  المزارعين بكل العمليات الزراعية الهامة للمحصول للمرحلة الحالية.

 الالتزام بالتوصيات والمقررات المتبعة 

أضاف وكيل وزارة الزراعة ضرورة الالتزام بالتوصيات والمقررات المتبعة من قبل وزارة الزراعة كذلك الفحص المستمر لزراعات القمح لـ اكتشاف أى إصابات حشرية أو أمراض فطرية في أطوارها المبكرة 

المبيدات الموصى بها بوزارة الزراعة 

والتأكيد على طرق المكافحة والوقاية بواسطة مبيدات وزارة الزراعة الموصى بها ومراعاة نسب التركيز ومعدلات التخفيف المناسبة كذلك أهم العمليات فى المرحلة الحالية في ظل التقلبات الجوية الحالية ومرحلة طرد السنابل موضحًا أهم الأمراض والآفات التى يتعرض لها المحصول وشرح طرق المكافحة الوقاية منها.

زراعة الشرقية تنظم يوما حقليا للنهوض بمحصول القمح

محافظ الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز في الاقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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المهندس عماد محمد جنحن وكيل وزارة الزراعة محافظة الشرقية تنفيذ يوم حقلى قرية الرباعى بكفر صقر المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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