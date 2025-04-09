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علماء روس يكتشفون طريقة لتقليل ضوضاء محركات الطائرات

طائرة ركاب
طائرة ركاب

أعلن  المكتب الإعلامي لجامعة بيرم الوطنية للبحوث التقنية في روسيا،  أن العلماء اكتشفوا طريقة لتقليل ضوضاء محركات الطائرات بمقدار 2-3 ديسيبل.

علماء روس يكتشفوا  طريقة لتقليل ضوضاء محركات الطائرات
 

ويذكر أن الضوضاء في المحركات النفاثة تحدث بسبب تيارات الغاز المضطربة التي عند امتزاجها بالهواء البارد، تخلق دوامات. ويصبح الطنين مرتفعا بشكل خاص أثناء الإقلاع، ما يسبب إزعاجا لمن هم على متن الطائرة، ويكون مصحوبا بالاهتزاز، ما قد يؤدي إلى تسريع تآكل مواد ومكونات الطائرة.

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واكتشف الباحثون أماكن حدوث الضوضاء، واقترحوا طريقة لخفضها بمقدار 2-3 ديسيبل. وحتى هذا سيزيد من راحة الركاب أثناء الرحلة، ويقلل من خطر التلف المبكر لمواد الطائرة.

ولحل هذه المشكلة، درس الباحثون نوعين من الفوهات – المخروطية والمموجة. باستخدام شبكة من 54 ميكروفونا فائق الحساسية موضوعة داخل النماذج الأولية، وسجلوا الأصوات التي تحدث عند مرور الغاز في الفوهة.


وأظهرت النتائج أنه يمكن باستخدام الفوهات المموجة تخفيض الضوضاء بمقدار 2-3 ديسيبل من دون تضخيم مكونات التردد العالي.

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علماء روس روسيا محركات الطائرات

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