وفاء عامر: كان نفسي أكون موجودة في "الحسين" لمقابلة الرئيس السيسي

عبرت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها بالمشهد الذي شهدته مصر خلال الأيام الماضية من جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون في حي الحسين وخان الخليل.

شعب مصر البطل

وقالت وفاء عامر في مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC"، مع مني عبدالغني، وهبة الأباصيري: " شعب مصر هو البطل والجدعنة كلها المشهد هيحصل في كل شارع وكل بيت، إحنا في وقت الشدة تلاقينا كلنا موجودين ووقت الحرب كلنا تلاقينا وافقين، بس زعلانة أني مكنتش هناك مع أهلنا في الحسين وأشوف سيادة الرئيس السيسي".

وتابعت: "بقول للمعارضة كنتوا بتقعدوا تقولوا على الرئيس السيسي ليه بيشتري أسلحة وبيصرف على الجيش ليه ؟عرفتوا كان بيعمل كده ليه.. كان هيبقي شكلنا ايه دلوقتي.. إحنا دلوقتي أقوى جيش في المنطقة العربية".

بسؤالها عن تصريحاتها السابقة بشأن خيانة الزوج لزوجته ومقتنعه بما قالته، كشفت خلال الحلقة عن سفرها من دولة إلى أخرى من أجل المصالحة بين زوجين حتى لا يتم الطلاق بينهما.

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