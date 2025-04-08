الثلاثاء 08 أبريل 2025
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خارج الحدود

تركيا تكشف حقيقة التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي لإنشاء آلية لمنع الاشتباك بينهما

وزارة الدفاع التركية،
وزارة الدفاع التركية، فيتو

نفت وزارة الدفاع التركية اليوم، الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن وجود مفاوضات بين تركيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي حول إنشاء آلية لمنع الاشتباك بين الجانبين في سوريا.

التطورات التي تحدث في سوريا

وذكرت مصادر بالوزارة التركية، في بيان نقلته وسائل إعلام تركية، أن الأخبار والمشاركات المغرضة، التي لا تستند إلى الحقيقة، بشأن التطورات التي تحدث أو يزعم حدوثها في سوريا، ولا تصدر عن الجهات الرسمية، لا ينبغي أخذها بعين الاعتبار".

تركيا وإسرائيل تبحثان إنشاء آلية لمنع الاشتباك في سوري

يشار إلى أن موقع "ميدل إيست آي"، نقل عن مسؤولين غربيين، قولهما: إن تركيا وإسرائيل تبحثان إنشاء آلية لمنع الاشتباك في سوريا، من أجل تجنب أي سوء فهم ومنع مواجهة محتملة بين قواتهما هناك.

 نزع السلاح الكامل في جنوب سوريا

ولوحت المصادر إلى أن سلطات الاحتلال تصر على  نزع السلاح الكامل في جنوب سوريا، ومنع أي وجود تركي هناك، لكنها قد تقبل بالقواعد العسكرية التركية في حماة وتدمر، كجزء من ترتيبات خفض التصعيد.
 

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وزارة الدفاع التركية الاحتلال الإسرائيلي سوريا تركيا واسرائيل سلطات الإحتلال جنوب سوريا

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