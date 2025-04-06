«تمرد» تركيا، إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من أردوغان وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى يونيو

تمرد تركيا، كشف حزب الشعب الجمهوري المعارض فى تركيا، عن إطلاق حملة جمع توقيعات بهدف "سحب الثقة" من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتنظيم انتخابات مبكرة، على غرار تلك التى حدثت فى مصر إبان عهد حكم الإخوان ومحمد مرسى.

المعارضة التركية تجمع توقيعات لسحب الثقة من أردوغان

جاء إعلان المعارضة التركية ممثلة فى حزب الشعب الجمهوري، عن إطلاق حملة توقيع استمارات لسحب الثقة من أردوغان، خلال المؤتمر الاستثنائي الـ21 للحزب، الذي عقد في العاصمة أنقرة اليوم الأحد.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، في خطاب متلفز إن حملة توقيع سحب الثقة من أردوغان، ستبدأ رسميا اعتبارا من يوم الاثنين، حيث سيتم جمع التوقيعات "في كل بيت وعلى كل شارع" في البلاد.

مطالب بانتخابات رئاسية مبكرة في تركيا يونيو المقبل

وأوضح رئيس الحزب التركى المعارض، أن هذه الخطوة تهدف إلى إظهار موقف شعبي قوي ضد الرئيس، معربا عن استعداد المعارضة لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة في يونيو المقبل.

مظاهرات ضد أردوغان، فيتو

وتابع: "إذا لم يتمكن أردوغان من خوض المواجهة في شهر يونيو، فنحن مستعدون لخوضها في النصف الأول من شهر نوفمبر، ليخرج ويتنافس مع مرشحنا".

إكرام إمام أوغلو أبرز منافس لأردوغان على منصب الرئيس

ويعد إكرام إمام أوغلو، عمدة إسطنبول السابق الذي تم اعتقاله مؤخرا، المرشح الوحيد حتى الآن من جانب حزب الشعب الجمهوري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وينظر إليه على أنه الخصم الرئيسي للرئيس التركي، في حال إجراء انتخابات مبكرة.

ويتطلب تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة فى تركيا موافقة البرلمان، حيث يحتاج القرار إلى دعم 360 نائبا.

وعلى حسب للتوازنات الحالية في البرلمان التركي، يمتلك حزب الشعب الجمهوري 127 مقعدا فقط، بينما يسيطر تحالف حزب العدالة والتنمية "الحاكم" وحزب الحركة القومية على 315 مقعدا، وبالتالي، فإن تحقيق النصاب القانوني لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة يبدو تحديا كبيرا أمام المعارضة.

وكان طيب أردوغان قد اتهم في وقت سابق المعارضة بمحاولة إخفاء حجم الفساد في بلدية إسطنبول عبر "الإرهاب الشارع"، مؤكدا أن الشعب التركي لم يقع في "ألعابها".

ومنذ 19 مارس الماضي تتواصل مظاهرات مؤيدة لعمدة إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، رغم حظر السلطات كافة أشكال التظاهر. وفي 26 مارس، تم انتخاب المعارض نوري أصلان قائما بأعمال العمدة.

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