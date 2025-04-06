الخارجية السورية: أحمد الشرع يزور الإمارات وتركيا الأسبوع المقبل

أعلنت الخارجية السورية، مساء اليوم، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، سيزور تركيا ودولة الإمارات العربية الأسبوع المقبل.

زيارة أحمد الشرع إلى الإمارات

وفى فبراير الماضى، كشف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن الرئيس أحمد الشرع سيجري زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت قريب.

وقال الشيباني في تصريحات حينها خلال مشاركته في "القمة العالمية للحكومات" بإمارة دبي، أوضح الشيباني أن الرئيس الشرع يعتزم زيارة الإمارات في وقت قريب، دون أن يذكر أي تفاصيل أخرى عن موعد الزيارة.

اتصال أحمد الشرع والرئيس الإماراتي

وكان أحمد الشرع، أجري اتصالًا مع الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فى يناير الماضى، بحثا خلاله سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.

وشدد الرئيسان خلال الاتصال وقتها، على "أهمية التنسيق المستمر وتكثيف الجهود لدعم الشعب السوري، وحماية وحدة أراضيه، والتزامهما بالعمل المشترك لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة".

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