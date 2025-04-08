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محافظ الشرقية يثمن مجهودات وحدة السكان لخدمة القضية السكانية

محافظ الشرقية يثمن
محافظ الشرقية يثمن مجهودات وحدة السكان لخدمة القضية السكانية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية  ٢٠٢٣ /  ٢٠٣٠ م والتي تعمل على  تنمية الأسرة المصرية والارتقاء بجودة حياة المواطن وبناء الإنسان بمحافظة الشرقية، وذلك من خلال ضبط معدلات النمو السكانى المتسارعة وتحسين الخصائص السكانية والبيئية وسد فجوات التنمية وذلك من خلال تفعيل الأنشطة والفعاليات التى تنفذها وحدات السكان بالمحافظات.

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وأوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة للتغلب على ما يعوق جهود التنمية من نمو سكاني ووجود فجوات تنموية بين المناطق الجغرافية بعضها البعض أو بين الذكور والإناث، وكذلك رفع الوعى لدى القاطنين فى أماكن المشكلات وإجراءات حلها، لافتةً إلى ضرورة عقد الندوات والاجتماعات الشهرية وإطلاق القوافل الطبية والدينية  للحد من الآثار السلبية للمشكلة السكانية  وتحقيق هدف الدولة فى تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.

مجهودات الوحدة خلال شهر مارس 

فيما استعرضت ريهام رجب مديرة وحدة السكان بالديوان العام  مجهودات الوحدة خلال شهر مارس الماضي والتي تمثلت في  تنظيم ومتابعة تنفيذ ١٦ ندوة إرشادية بمدارس الزقازيق المختلفة ضمن مبادرة رواد النيل والتي أطلقها البنك المركزي والبنك الأهلي وذلك  لوضع حلول لمشكلة البطالة وتحويل الأفكار الابتكارية للشباب إلي مشروعات قابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى ندوات دينية عن فضائل شهر رمضان بقرى (  الأسدية - طويحر -  العباسة ) بأبو حماد وندوة تثقيفية عن حب وإتقان  العمل  بقريه الحلمية وقصر  الثقافة بأبو حماد وندوات تثقيفية عن المغالاة في المهو ر-  غياب القدوة واحترام الآخر-  التخلص من العادات السيئة وكيفية الحفاظ على الأخلاق الحميدة ) بقري صافور وقرموط صهبرة والعصايد بديرب نجم.

وأيضا  ندوات دينية عن ( فضائل شهر رمضان - أهمية الصيام في حياة المؤمن) بقري قرموط صهبرة وبهنيا بديرب نجم، وقافلة تنظيم الأسرة وأهميتها بقرية كفر الشرابية كذلك ندوة دينية عن فضل شهر رمضان وأحكام الصيام بمركز شباب كفر إبراش  بمشتول السوق.

إضافة إلى القافلة الطبية بقرية قرملة ببلبيس، فضلا عن ندوات تثقيفية  عن وسائل تنظيم الأسرة بقري( كفر إبراهيم - إنشاص الرمل - البلاشون - العدلية ) ببلبيس وندوة إرشادية عن مرض الفاشيولا وأعراضه على الانسان والحيوان بكفر ايوب ببلبيس وإستيفاء الاستمارة الخاصة بتنظيم الأسرة ببلبيس. 

وكذلك تنظيم ندوة دينية عن الصلح بين الناس وزكاة رمضان بكفر ابراهيم ببلبيس، وكذلك ندوات دينية  عن فضل  العبادات بشهر رمضان  بقري (الصنافين - ملامس-  شلشلمون- سنهوت) بمنيا القمح. وندوة توعوية عن الترابط الأسري كذلك ندوات دينية عن فضائل شهر رمضان وخواتمه  والمستحقين لزكاة الفطر بمكتبة مصر العامة ( واحة أمان ) بفاقوس.

وقافلة طبية مدعمة بالوحدة المتنقلة (مامو جرام ) بفاقوس، وآخرها انطلاق المبادرة الرئاسية (عيون أطفالنا مستقبلنا ) بفاقوس. 

كما تم منح المحاضرين بمديرية الشباب والرياضة شهادات تقدير مقدمة من محافظة الشرقية وذلك لمجهوداتهم  خلال تقديم المحاضرات الخاصة بمبادرتي تحدث معه وحلها في تدويرها.. 

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية المبادرة الرئاسية عيون أطفالنا مستقبلنا تنمية الأسرة المصرية حياة المواطن بناء الانسان الاستراتيجية الوطنية محافظة الشرقية

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