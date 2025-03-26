الأربعاء 26 مارس 2025
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محافظ الشرقية يتابع أعمال رصف شوارع فاقوس

محافظ الشرقية يُتابع
محافظ الشرقية يُتابع أعمال رصف ورفع الكفاءة بمركز فاقوس

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل أعمال رصف ورفع كفاءة طريق السماعنة / عمار بطول 2 كم وبتكلفة 3 ملايين و368 ألف جنيه، بمركز ومدينة فاقوس وذلك للتعرف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل به لسرعة الانتهاء منه طبقًا للجداول الزمنية المحددة.

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وأوضح المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل أنه تم الإنتهاء وضع طبقات التأسيس سمك 6 سم بطول 2 كم ومتوسط عرض 7 م، بالإضافة إلى الانتهاء من رصف طبقة سطحية بطول 300 متر، وجاري تكثيف ورديات العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد والمُقرر منتصف شهر يوليه 2025.

‌‎وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق، باعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

‌‎وأضاف محافظ الشرقية أنه يتابع بنفسه معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجارية ميدانيًا وبصفة دورية لدفع عجلة العمل بها وسرعة الإنتهاء منها طبقًا للجداول الزمنية المحددة لتعود بالنفع على أبناء المحافظة.

‌‎وكلف محافظ الشرقية وكيل وزارة الطرق والنقل بالالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف على مستوى المحافظة، واستخدام مواد عالية الجودة مع مراعاة المواصفات الفنية خلال الرصف.

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وأكد استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع كافة خطط العمل بالقطاعات الأخرى.

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