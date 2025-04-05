محافظ الشرقية: تنفيذ إزالة فورية لحفر قواعد بناء بدون ترخيص

أكد المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية أنه تم اليوم ردم جور لقواعد خرسانية معدة للبناء بدون ترخيص بناحية قرية المسيد الوحدة المحلية بالحلمية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقدم الأهالي الشكر للمحافظ ولرئيس المركز والجهاز التنفيذي على التصدى لمحاولات البناء المخالف ،وإنفاذ القانون على المخالفين حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى لرصد أي محاولة للتعديات علي الأراضي الزراعية أو استكمال أعمال بناء دون الحصول على تراخيص قانونية وذلك بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين التيقظ في حالة رصد أي محاولات التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الاتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.