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محافظ الشرقية: تنفيذ إزالة فورية لحفر قواعد بناء بدون ترخيص

تنفيذ إزالة فورية
تنفيذ إزالة فورية لحفر قواعد بناء بدون ترخيص بالشرقية، فيتو

أكد المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية أنه تم اليوم ردم جور لقواعد خرسانية معدة للبناء بدون ترخيص بناحية قرية المسيد الوحدة المحلية بالحلمية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة فورية لبناء مخالف بقرية شيبة في محافظة الشرقية

وقدم الأهالي الشكر للمحافظ ولرئيس المركز والجهاز التنفيذي على التصدى لمحاولات البناء المخالف ،وإنفاذ القانون على المخالفين حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى لرصد أي محاولة للتعديات علي الأراضي الزراعية أو استكمال أعمال بناء دون الحصول على تراخيص قانونية وذلك بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها. 

استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بأبو كبير في الشرقية

وناشد محافظ الشرقية المواطنين التيقظ في حالة رصد أي محاولات التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الاتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114.

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قرية المسيد الوحدة المحلية بالحلمية مركز ابوحماد محافظة الشرقية المهندس سامي معجل رئيس مركز ابوحماد ردم حفر لقواعد خرسانية

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