الأربعاء 26 مارس 2025
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محافظات

إزالة 3 حالات تعد بالبناء المخالف بمحافظة الشرقية

إزالة 3 حالات تعدي
إزالة 3 حالات تعدي بالبناء المخالف بمحافظة الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ 25، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق محافظة الشرقية 

 إزالة 7 حالات تعد على مساحة 2 فدان بمحافظة الشرقية

توجيهات رئيس الجمهورية 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

قطع المرافق العامة عن المخالفين 

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الأعمال عن  إزالة 3 حالات تعدي بمساحة 184 متر مباني بمركزي منيا القمح والزقازيق.

إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف في محافظة الشرقية

تطبيق القانون على المتعديين 

أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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المهندي حازم الاشمونى محافظ الشرقية المرحلة الثانية الموجة 25 للازالات التعديات المخالفة الأراضى الزراعية املاك الدولة هيبة الدولة تطبيق القانون على المخالفين

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