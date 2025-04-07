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محافظ الشرقية: الاستجابة لـ 2044 شكوى وطلب خلال شهر مارس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قال المهندس وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولًا بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء  أو الخط الساخن (16528 ) أو من خلال تطبيق في خدمتك على الموبايل وذلك لنظاميAndroid & IOS، والبريد الإلكتروني لمنظومة شكاوى المحافظة كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضي الخاص بمحافظة الشرقية 2333391– 055 (ثلاثة خطوط)،وفاكس ( 2369134 /055 ) أو من خلال الرسائل على الفيس بوك    ويمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة.

 

محافظ الشرقية 

وبدوره ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مجهودات  منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمحافظة الشرقية لإستقبال عدد(2140) شكوى وطلب خلال شهر مارس الماضى، تمت الإستجابة  لعدد (2044) شكوى وطلب بنسبة (95%) ، وفقًا لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة. 

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استكمال الفحص للشكاوى 

وقال المحافظ إنه جارى استكمال مراجعة وفحص (96) شكوى وطلب، وذلك تمهيدًا لإتخاذ ما يلزم بشأنها، فضلًا عن  إستقبال عدد (37)  شكوى للمواطنين  واردة من خلال مبادرة " صوتك مسموع " والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتم حسمها كلها  بنسبة 100%.

 

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المهندس وليد عبدالحميد مدير البوابة الالكترونية محافظة الشرقية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية البوابة الالكترونية منظومة الشكاوي

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