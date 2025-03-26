محافظ الشرقية يشهد ختام فاعليات الدورة الرمضانية بالزقازيق (صور)

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ختام فاعليات الدورة الرمضانية الثامنة لألعاب خماسي (كرة القدم - تنس الطاولة - الشطرنج) للمديريات الخدمية بمحافظة الشرقية والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق.

محافظ الشرقية يشهد فعايات الدورة الرمضانية -فيتو

محافظ الشرقية يشهد فاعليات الدورة الرمضانية -فيتو

حضور الاحتفالية من قيادات الجهاز التنفيذي

حضر الاحتفالية الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد المحافظة والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة واللواء دكتور إبراهيم متولي وكيل أول الوزارة مدير مديرية الطب البيطري.

محافظ الشرقية يشهد فاعليات الدورة الرمضانية، فيتو

المهندس عماد جنجن

بالإضافة الى المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق والأستاذ أحمد ضاحي رئيس حي أول والأستاذ محمد أبو هاشم رئيس حي ثان.

محافظ الشرقية يشهد فاعليات الدورة الرمضانية -فيتو

كورال مركز باب صفط الحنا

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه تقديم فقرات فنية لفريق كورال مركز شباب صفط الحنا التابع لإدارة شباب أبو حماد أدخلت البهجة والسعادة في نفوس الجميع.

محافظ الشرقية يشهد فاعليات الدورة الرمضانية -فيتو

عرض لرياضة الكاراتيه

كما شهدت الاحتفالية تقديم عرضا ً لرياضة الكاراتية قدمه لاعبو منطقة الشرقية للكاراتيه والذي أظهر خلاله اللاعبون مهاراتهم ولياقتهم البدنية العالية نال استحسان الحضور.

محافظ الشرقية يشهد فاعليات الدورة الرمضانية -فيتو

فوز فريق مياه الشرب بكأس البطولة

حرص محافظ الشرقية على مشاهدة المباراة الختامية لخماسي كرة القدم والتي أقيمت بين فريقي الديوان العام وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والتي انتهت بفوز فريق شركة مياه الشرب والصرف الصحي.ليقوم المحافظ بتسليم كأس وميداليات البطولة لأعضاء الفريق الفائز تقديرًا لمشاركتهم وفوزهم المستحق في الدورة الرمضانية الثامنة.

محافظ الشرقية يشهد فاعليات الدورة الرمضانية -فيتو

تسليم جوائز البطولة

كما قام المحافظ بتسليم جوائز البطولة للفائزين في مسابقتي الشطرنج وتنس الطاولة مشيدًا بالمستوى المتميز للمشاركين بالدورة الرمضانية والذي اتسم بالحماس والمنافسة والروح الرياضية العالية، لافتًا إلي أن الدورات الرمضانيه تُعد حافزًا علي ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة لتقديم فرد قوى يُساهم في بناء وتنمية المجتمع.

محافظ الشرقية يشهد فاعليات الدورة الرمضانية -فيتو

جائزة عبارة عن طاقم رياضي

وعلى هامش فعاليات ختام الدورة الرمضانية تم إجراء سحب علني بين الحضور لاختيار الفائزين بجائزة عبارة عن طاقم رياضي قام المحافظ بتسليمه للفائزين والذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ.

محافظ الشرقية يشهد فاعليات الدورة الرمضانية -فيتو

محافظ الشرقية يشهد فاعليات الدورة الرمضانية -فيتو

الدكتور محمود عبد العظيم

ومن جانبه قدم الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة الشكر لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر لمنظومة الشباب والرياضة داخل المحافظة لجذب الشباب لممارسة الرياضة واستغلال طاقتهم الإيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.

محافظ الشرقية يشهد فاعليات الدورة الرمضانية -فيتو

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