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محافظ الشرقية: ترميم مجمع الخدمات الحكومية بالقرين بنسبة تنفيذ 60%

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكد ايهاب خاطر رئيس مدينة القرين بالشرقية انتظام سير أعمال ترميم مجمع الخدمات الحكومية بالمدينة، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 60 ٪ وبتكلفة مليون و300 ألف جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2025/2024. 

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وأوضح رئيس المدينة ان مجمع الخدمات يضم مكاتب التموين والإدارة الزراعية والبريد والإتصالات والوحدة الصحية وإدارة وفصول محو الأمية بهدف  التيسير علي المواطنين في الوقت والجهد لإنهاء مصالحهم وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للتنفيذيين بالشرقية بتقديم كافه التيسيرات والتسهيلات المتاحة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تنفيذ أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة 

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بالاضافة الى ضرورةإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الاعمال لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لسرعة دخولها الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين. 

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العام المالي الحالي اخطة الاستثمارية تنفيذ الاعمال ايهاب خاطر رئيس مدبنة القرين الخدمات الجكومبية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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