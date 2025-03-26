محافظ الشرقية يُكرم الفائزين في مسابقة الأم المثالية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إعتزازه وتقديره بقصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح وجعلن أبناءهن نماذج مشرفة ومضيئة تُساهم في بناء وتنمية الوطن رغم معاناتهن وظروفهن الإنسانية والإقتصادية الصعبة.

تكريم الام والاب المثاليان من العاملين بالمحافظة

جاء ذلك خلال الإحتفالية التي نظمتها المحافظة لتكريم الفائزين في مسابقة الأم المثالية والأب المثالي من العاملين بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية القروية لعام 2025 م ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي بالاضافة الى المهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة وغادة زاهر مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

نماذج فى التضحية

أعرب المحافظ عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات واللاتي يعتبرن رمزًا للعطاء قائلًا: الأم المصرية قدمت ولا زالت تقدم أروع النماذج في التضحية واحتفالنا اليوم جاء لرد الجميل للأمهات والأباء العاملين بالجهاز الإداري والذين قدموا جيلا ً قادر على المشاركة في بناء الوطن.

كلمة اللواء عبدالغفار الديب

ومن جانبه قال اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة: الإحتفال بتكريم الأمهات المثاليات والأب المثالي على مستوى الديوان العام والمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية يُعد تقليدًا نبيلًا لما تمثله الأم من نبع للحنان وتقدم جيلًا نافعًا لنفسه ولوطنه ونسعي جاهدين لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للأم والمرأة وتمكينها إقتصاديا وإجتماعيًا.

تكريم الامهاتت المثاليات

وفي نهاية الإحتفالية كرم محافظ الشرقية الأمهات المثاليات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بمنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية متمنيًا للجميع حياه أسرية مليئة بالإستقرار والسعادة وهم آمال عبدالحميد عبد النبي الأم المثالية وزينب عبد البديع نصر الله - أم مثالية من ذوى القدرات والهمم ويسرية صبحي محمد رزق - أم مثالية لطفل من ذوى القدرات والهمم.

الام المعيلة وتكريم الرجال

كما كرم آمال محمد علي أم معيلة، وفاتن السيد احمد أبو الدهب - أم لأحد العاملين المميزين بالجهاز الإداري، وتقديرًا لدور الأب حرص محافظ الشرقية على تكريم كل من أشرف السيد علي ومحمود محمد منتصر ، وذلك بمنحهما شهادات تقدير ومبالغ مالية.

المكرمون يشكرون المحافظ

وفي نهاية الإحتفالية قدم المكرمون الشكر لمحافظ الشرقية لإستقباله لهم اليوم وحرصه على تكريمهم ، بمنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية ولدوره الفعال في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأسرة الشرقاوية.

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