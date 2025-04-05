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محافظ الشرقية: إدارة خدمة المواطنين بالديوان تستجيب لـ 221 شكوى وطلبا

المهندس حازم الأشمونى
المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، فيتو

أكد إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام بمحافظة الشرقية أن الشكاوى والطلبات التي استقبلتها الإدارة خلال شهر مارس الماضي كانت متنوعة. 

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 شكاوى المواطنين فى موضوعات مختلفة 

وقال إنها جاءت ما  بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي بالإضافة إلى طلبات تقنين أراضي لواضعي اليد وتظلمات من بعض الموظفين وطلبات لاستخراج معاش تكافل وكرامة وطلبات وظائف بالقطاع الخاص فقط.

 

المهندس محافظ الشرقية 

وأكد المهندس  حازم الأشموني محافظ الشرقية ان إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام كثفت جهودها وذلك  للاستجابة لعدد 120 شكوى بالإضافة إلى 101 طلب مختلف وبإجمالي (221) شكوى وطلبا خلال شهر مارس الماضى بنسبة  100% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام.

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية ابراهيم عزالدين مديرة ادارة خدمة المواطين الديوان العام بالمحافظة محافظة الشرقية خلال شهر مارس

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