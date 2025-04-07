الإعلام العبري يحتفي بمشهد احترام ترامب لـ نتنياهو في البيت الأبيض (صور وفيديو)

أفادت وكالة «رام الله الإخباري»، بأن وسائل الإعلام العبرية احتفت بمشهد يوثق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يسحب الكرسي لـ نتنياهو ويجلسه عليه وسط احتفاء كبير من قبل الاعلام العبري.

نتنياهو يلتقي المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط في واشنطن

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعقد في الوقت الحالي اجتماعًا مع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

وبحسب موقع "أكسيوس"، فأن نتنياهو يبحث مع ويتكوف الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وصول نتنياهو إلي الولايات المتحدة

ووصل نتنياهو، واشنطن أمس الأحد، معربًا عن أمله في أن إنه يأمل في أن يخفف ترامب الرسوم الجمركية المفروضة على دولة الاحتلال، عندما يجتمع معه في واشنطن اليوم الاثنين.

When I said below that one day after Israel murdered a 14-year-old American in the West Bank, Trump would hold Netanyahu's chair for him like a waiter, I was speaking metaphorically because he did it the last time. But yes, he did it again today:🇮🇱🇺🇸pic.twitter.com/NtyfIn95Tp https://t.co/qWRYjlv1Vg — Glenn Greenwald (@ggreenwald) April 7, 2025

ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، لمناقشة قضايا عدة من بينها "التهديد الإيراني" والرسوم الجمركية وحرب غزة، وفق ما أعلنه مكتب نتنياهو.

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