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خارج الحدود

البيت الأبيض يعلن إلغاء مؤتمر صحفي مع نتنياهو

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم، عن إلغاء مؤتمر صحفي كان مقررا مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

لقاء ترامب ونتنياهو فى البيت الأبيض 

وتأتى زيارة نتنياهو للقاء ترامب فى البيت الأبيض، في الوقت الذي صعد فيه الاحتلال عدوانه على غزة، بعدما وسعى جيش الاحتلال نطاق عملياتها البرية في شمال القطاع، الجمعة.

مكالمة ترامب ونتنياهو للحديث عن مشكلة غزة

وأجرى ترامب ونتنياهو مكالمة هاتفية، الخميس الماضي، وفي حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة بعد المكالمة، أشار الرئيس ترامب إلى أن غزة "مشكلة كبيرة" يأمل في حلها.

وقال ترامب: "هذا أمر آخر نود أن يتم حله".

وأضاف ترامب: "غزة أمر بالغ الأهمية. لقد كانت تحت الحصار منذ سنوات عديدة جدًا".

 

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ترامب ونتنياهو البيت الأبيض نتنياهو إلغاء مؤتمر صحفي

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