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خارج الحدود

نتنياهو يزور واشنطن غدا تلبية لدعوة ترامب

نتنياهو وترامب، فيتو
نتنياهو وترامب، فيتو

قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم السبت: إن رئيس الوزراء سيناقش مع ترامب التهديد الإيراني والمعركة في المحكمة الجنائية الدولية.

رئيس الوزراء سيتوجه الأحد إلى واشنطن تلبية لدعوة ترامب

وأضاف مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء سيناقش مع ترامب الرسوم الجمركية وجهود إعادة المختطفين والعلاقات الإسرائيلية التركية.

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المدعي العام الإسرائيلي يرفض طلب نتنياهو تأجيل شهادته بزعم اجتماعه مع ترامب

وأكد مكتب نتنياهو أنه سيتوجه غدا (الأحد) إلى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس ترامب.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في تقرير لها اليوم السبت، أن المدعي العام الإسرائيلي عارض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل شهادته إلى نهاية الأسبوع بزعم اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين المقبل.

المدعي العام الإسرائيلي عارض طلب نتنياهو تأجيل شهادته بزعم اجتماعه مع ترامب

ومن جانبه، قال مكتب المدعي العام، في بيان صادر عنه اليوم، إن نتنياهو طلب تأجيل شهادته إلى نهاية الأسبوع بدلا من الاثنين والأربعاء.

وأوضح أن رئيس الوزراء سيجتمع مع الرئيس الأمريكي يوم الاثنين وبالتالي يمكن أن يدلي بشهادته يوم الأربعاء، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

 

وكانت النيابة العامة قد قدمت لائحة الاتهام ضده بناء على توصيات المستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت في نوفمبر 2019.

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نتنياهو ترامب الجنائية الدولية واشنطن الرسوم الجمركية

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