الأهلي يصل إلي ملعب شيخا ولد بيديا لخوض مرانه الختامي استعدادا لمواجهة الهلال (فيديو)

دوري أبطال أفريقيا، وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر إلى ملعب شيخا ولد بيديا في موريتانيا، لخوض مرانه الختامي اليوم، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني غد الثلاثاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام نظيره الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أرقام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا حتى الآن قبل موقعة الهلال

وافتتح الأهلي مشوار في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة جورماهيا الكيني في الدوري التمهيدي، وفاز حينها 3-0 في الذهاب، وفي الإياب تكررت نفس النتيجة.

وخاض الأهلي 6 مباريات في مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في 3 مباريات، بينما تعادل في مباراة، فيما خسر في مواجهتين.

نتائج الأهلي في دور المجموعات

الأهلي 4-2 ستاد أبيدجان.

أورلاندو بايرتس 0-0 الأهلي.

الأهلي 6-1 شباب بلوزداد.

شباب بلوزداد 1-0 الأهلي.

ستاد أبيدجان 1-3 الأهلي.

الأهلي 1-2 أورلاندو بايرتس.

كما حقق الأهلي الفوز في ذهاب الدور ربع النهائي أمام الهلال السوداني بهدف نظيف.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وخلال الاجتماع الفني للمباراة، تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى ملعب شيخا ولد بيديا الذي تقام عليه المباراة، والإجراءات الخاصة ببدء عمليات الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا باللون الأصفر، فيما يرتدي فريق الهلال طاقمًا من اللون الأزرق بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من القميص البنفسجي والشورت الأزرق.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب في التاسعة مساء غد الثلاثاء في موريتانيا.

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال أفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، يلتقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال أفريقيا.

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